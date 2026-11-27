Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İstanbul Mesajı

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’u sana yâr etmeyeceğim. Zorla da alsan, bu şehre ihanetin kitabını da yazsan İstanbul sana bir daha yâr olmayacak. Sokaklarında büyüdüğün ama artık kaldırımlarında özgürce yürüyemediğin bu şehir, senin için her şeyin başlangıcı ve her şeyin sonu olacak.”