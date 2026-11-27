Ankara'da iki bozayının vurularak öldürülmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlıktan tarafından yapılan açıklamada, Teftiş Kurulunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ön inceleme sonucunda Soğuksu Millî Parkı Müdürünün görevden alındığı duyuruldu.

Yavru Bozayıların Sağlık Durumu İyi

Hayatta kalan yavru bozayıların güvenliğini sağlamak amacıyla 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirildi. Bölgede 23'ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulurken termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle tarama çalışmaları gerçekleştirildi.

Bakanlık, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu, hareketlerinin ve konumlarının düzenli olarak takip edildiğini bildirdi.

Yavrular Koruma Altına Alınacak mı?

Yavru bozayıların kış uykusu öncesinde yeterli beslenip beslenmedikleri, destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları ve barınakta koruma altına alınmalarının gerekip gerekmediği değerlendirilecek.

Bakanlık, iki bozayının vurulmasına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.