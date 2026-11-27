Basın İlan Kurumu 33. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Genel Müdür Abdulkadir Çay, görevdeki bir yıllık sürecini değerlendirdi. Basın sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğinden dijital dönüşüme kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Çay, yayın kuruluşlarına ve basın çalışanlarına sağlanan desteklere ilişkin verileri paylaştı.

Basının ilan ve reklam gelirlerinde yüzde 40'ı aşan artış

Çay, 2026 yılında basın kuruluşlarına aktarılan resmi ilan ve reklam desteğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde artarak 6,7 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

Önümüzdeki faaliyet döneminde de ilan ve reklam hacminin artırılmasının hedeflendiğini belirten Çay, basın kuruluşlarının gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Basın kuruluşlarına 7,5 milyar TL'lik kefalet limiti

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında basın işletmeleri için 7,5 milyar TL'lik kefalet limiti oluşturuldu. 2026 yılında ise sektörün kullanımına 176 milyon TL tutarında kredi sunuldu.

İŞKUR ile yürütülen istihdam desteği kapsamında 1.075 basın işletmesinin desteklenmesine yönelik süreç devam ederken, uygulamanın iki aylık döneminde 72 kişinin istihdam edildiği açıklandı.

Gazetecilere 12,6 milyon TL faizsiz borç desteği

Basın çalışanlarının ekonomik koşullarına yönelik destekleri de paylaşan Çay, gazetecilere ve diğer basın çalışanlarına toplam 12 milyon 676 bin TL faizsiz borç verildiğini açıkladı.

Ayrıca basın derneklerine 7 milyon 200 bin TL, azınlık gazetelerine ise 471 bin TL yardım sağlandı.

İnternet haber sitelerinde günlük haber sayısı yarıya düşürüldü

İnternet haberciliğini doğrudan ilgilendiren mevzuat değişikliklerine de değinen Çay, yayın kuruluşlarına yönelik kriterlerin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtti.

Düzenlemeler kapsamında;

Günlük yayımlanması gereken haber sayısı yarıya düşürüldü.

Bilim ve teknoloji, zorunlu haber kategorileri arasına alındı.

Doğrudan tekil ziyaretçi kriteri yeniden düzenlendi.

Denetim süreçlerinin elektronik ortama taşınması için çalışmalar yürütüldü.

Üç önemli düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Resmi İlanların İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanmasına Dair Tebliğ, İnternet Haber Sitelerinin Teknik Kurallarına Dair Tebliğ ve Elektronik Denetim Tebliği, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni dönemde yayın kuruluşlarının evrak yükünün azaltılması, denetim maliyetlerinin düşürülmesi ve denetim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Gerekli durumlarda fiziki denetimler de devam edecek.

Gazetecilikte dijital dönüşüm hız kazanıyor

Meslek içi eğitimlere, üniversitelerle iş birliklerine ve genç gazetecilerin yetiştirilmesine yönelik projelere de değinen Çay, 61 ilden 800'ün üzerinde basın temsilcisiyle bir araya geldiklerini belirtti.

Basın sektörünün ekonomik açıdan güçlendirilmesi, mesleki standartların yükseltilmesi ve dijital dönüşüme uyum sağlanmasının kurumun öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Genel Kurulun bugün gerçekleştirilecek son oturumunda ise komisyonların değerlendirmeleri doğrultusunda sunulan tekliflerin karara bağlanması bekleniyor.