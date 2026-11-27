Türkiye'den Gürcistan'a düzenlenen turistik gezilerle ilgili iptal iddiaları gündeme geldi. Dün oynanan futbol karşılaşmasının ardından meydana gelen olaylar nedeniyle bazı Türk tur şirketlerinin Batum programlarını iptal etmeye başladığı ileri sürüldü.

Trabzon'da tur şirketinden iptal kararı

Trabzon'da faaliyet gösteren Gezi Trabzon Turizm, Türk vatandaşlarına yönelik şiddet olaylarını gerekçe göstererek Batum turlarını ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı.

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşların güvenliğinin ve huzurunun öncelikleri olduğunu vurguladı. Turların yeniden başlayacağı tarihe ilişkin ise bilgi verilmedi.

Beşiktaş taraftarlarına polis müdahalesi tepki çekti

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında 26 Kasım'da Batum'da oynanan karşılaşmada tribünlerde gerginlik yaşandı.

Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesi nedeniyle karşılaşmaya bir süre ara verildi. Beşiktaş Kulübü, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını belirterek UEFA ve Batum Başkonsolosluğu nezdinde girişim başlatıldığını duyurdu.

Yaşanan olaylar turizm sektörüne yansıdı

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nden düzenlenen yurt dışı gezilerinde tercih edilen Batum, yaşanan olayların ardından tur şirketlerinin gündemine girdi.

Bölgedeki başka tur şirketlerinin de iptal kararı aldığı basına yansırken gelişmelerin Türkiye ile Gürcistan arasındaki turizm hareketliliğini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.