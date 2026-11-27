Motorin fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından gözler LPG fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt sektöründe gündeme gelen indirim beklentisi, LPG'li araç sahiplerini heyecanlandırdı.
30 Kasım Pazartesi günü itibarıyla otogazın litre fiyatında yaklaşık 9 liralık düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.
Ankara'da LPG Fiyatları Düşecek mi?
Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde Ankara'da LPG fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak. Akaryakıt giderlerinden tasarruf etmek isteyen sürücüler ise pazartesi gününü beklemeye başladı.
50 Litrede 450 TL Tasarruf
LPG'nin litre fiyatına 9 TL indirim yapılması halinde 50 litre yakıt alan bir araç sahibi 450 TL tasarruf sağlayabilecek.
İndirim Ne Zaman Kesinleşecek?
LPG'ye yapılması beklenen indirimin miktarı henüz kesinleşmedi. Uluslararası akaryakıt piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, indirim miktarının belirlenmesinde etkili olacak.
Araç sahiplerinin gözü şimdi pazartesi günü güncellenmesi beklenen akaryakıt fiyatlarına çevrildi.