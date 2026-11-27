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LPG'ye yapılması beklenen indirimin miktarı henüz kesinleşmedi. Uluslararası akaryakıt piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, indirim miktarının belirlenmesinde etkili olacak.

İndirim Ne Zaman Kesinleşecek?

LPG'nin litre fiyatına 9 TL indirim yapılması halinde 50 litre yakıt alan bir araç sahibi 450 TL tasarruf sağlayabilecek.

Altında Düşüş Sonrası Bekleyiş: Fiyatlar Güne Nasıl Başladı?

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde Ankara'da LPG fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak. Akaryakıt giderlerinden tasarruf etmek isteyen sürücüler ise pazartesi gününü beklemeye başladı.

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