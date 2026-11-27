2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için çalışmalar hız kazandı. Enflasyon farkının yanı sıra emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik hazırlanan ek zam düzenlemesinin bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ele alınması bekleniyor.

Sözcü'nün aktardığı kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi yönetimi ve AK Parti kurmayları bir araya gelecek. Emekli maaşlarına yapılacak artışın bütçeye maliyeti ve uygulanacak zam modeli görüşülecek.

En düşük emekli maaşı 30 bin TL olacak mı?

Temmuz ayında 23 bin 552 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yapılacak iyileştirmeyle 30 bin TL seviyesine çıkarılması gündemde.

Emeklilere yönelik düzenleme için bütçeden 700 ila 800 milyar TL arasında kaynak ayrılmasının planlandığı öne sürülüyor.

Fazla prim ödeyen daha yüksek zam alabilir

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise prim gün sayısı oldu. Yıllarca çalışarak daha fazla prim ödeyen emeklilerin, daha az primle emekli olanlara göre yüksek oranda zam alması değerlendiriliyor.

Örneğin, 3 bin 600 prim günüyle emekli olan bir vatandaş ile 7 bin 200 prim günüyle emekli olan bir vatandaşın alacağı ek zam farklılık gösterebilir. Yaş kriterinin de maaş artışında etkili olması gündemde.

Emekli maaşları için üç farklı zam senaryosu

CNBC-e'nin aktardığı hesaplamalara göre yüzde 10'luk enflasyon artışı varsayımıyla ek iyileştirme seçeneklerinde en düşük emekli maaşı şu seviyelere ulaşabilir:

Ek artış senaryosu En düşük emekli maaşı Yüzde 10 28.262 TL Yüzde 15 29.440 TL Yüzde 20 30.617 TL

Söz konusu rakamlar henüz kesinleşmiş zam tutarları değil, değerlendirilen olası senaryolardan oluşuyor.

Çalışan emekliler de ek zam alacak mı?

Emekli olduktan sonra geçimini sağlamak için çalışmaya devam eden vatandaşların düzenlemeden nasıl yararlanacağı da merak konusu oldu.

AK Parti kulislerinde çalışan ve çalışmayan emekliler arasında ayrım yapılması yerine prim gün sayısının esas alınması görüşü öne çıkıyor. Çalışan emeklilere daha düşük zam yapılmasının kayıt dışı istihdamı artırabileceği değerlendiriliyor.

Emekliye ek zam ne zaman Meclis'e gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada 2027 Ocak ayında uygulanacak yasal maaş artışına ilave bir iyileştirme için çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine gelmesi ve yılbaşından önce yasalaşması hedefleniyor. Ancak ek zammın miktarı, kimlerin ne kadar artış alacağı ve prim günü kriterinin nasıl uygulanacağı henüz kesinleşmedi.