BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 310,19 puan azalırken toplam işlem hacmi 96,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en az kaybettiren yüzde 1,02 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,21 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde satış baskısı sürerken ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yıllık artışın ekimde yüzde 3,8'e yükselmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sürdüreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki olumsuz seyre paralel olarak genele yayılan satışlarla günü düşüşle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da öncü endeks ve Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini, ABD'de ise piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.