Kadir Has Ortaokulu Türkçe zümresi tarafından hazırlanan proje, öğrencilerin Türkçenin zenginliklerini eğlenerek öğrenmesini sağladı. Yazar Süleyman Bulut’un kaleme aldığı 101 Deyim 101 Öykü kitabını okuyan öğrenciler, kitaptan seçtikleri deyimleri kendi hayal güçleriyle tasarlayarak tişörtlere aktardı.

Deyimleri Kendi Tasarımlarıyla Anlattılar

Proje kapsamında öğrenciler, beyaz tişörtlerin üzerine seçtikleri deyimleri çizimlerle ve yazılarla işledi. “Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye”, “Balık kavağa çıkınca”, “Ağzı ateş püskürmek”, “Kazın ayağı öyle değil” ve “Çizmeyi aşmak” gibi pek çok deyim, öğrencilerin özgün tasarımlarıyla tişörtlerde yer aldı.

Türkçeye zenginlik ve derinlik kazandıran deyimlerin anlamlarını öğretmeyi amaçlayan çalışma kapsamında hazırlanan tişörtler, öğrenciler tarafından gün boyunca giyildi.

Yazar Süleyman Bulut Öğrencilerle Buluştu

Projenin bir diğer etkinliğinde ise 101 Deyim 101 Öykü kitabının yazarı Süleyman Bulut, okul yönetiminin davetiyle öğrencilerle bir araya geldi.

Yanlarında getirdikleri kitapları yazara imzalatan öğrenciler, Bulut'la sohbet ederek merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.