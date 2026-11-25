Sağlıklı Beslenmenin Saatine de Dikkat!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Palamut Sezonun Yıldızı Oldu! Kasım 2026 Balık Fiyatları Belli Oldu

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'Yağma', 'Şantaj', 'Tehdit', 'Fuhuş' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı çalışmada eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin, fuhuş vaadiyle buluştukları kişileri, buluşma sonrasında darbedip, paralarını gasbettiği belirlendi. Ayrıca 'Fuhuş', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Şantaj' suçlarına karıştıkları tespit edilen 11 kişi ise gözaltına alındı. Yakalanan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.