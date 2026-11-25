Alanya'da yaşayan 66 yaşındaki S.B.'yi telefonla arayan 5 şüpheli, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıttı. Kadına, adının bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheliler, bu bahaneyle mağduru baskı altına aldı.

Kadının kendileri dışında kimseyle iletişim kurmasını engelleyen dolandırıcılar, evindeki bilezik, altın, yüzük ve küpelerle birlikte banka hesabındaki parasını da teslim etmesini istedi.

2 Milyon TL'yi Otobüs Durağına Bıraktı

Şüphelilerin söylediklerine inanan S.B., ziynet eşyalarını ve parasını Saray Mahallesi'ndeki otobüs durağına bıraktı. Toplamda 2 milyon TL dolandırılan kadın, bir süre sonra tuzağa düşürüldüğünü anlayarak polis merkezine başvurdu.

Alanya ve Manavgat'ta Eş Zamanlı Operasyon

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Alanya ve Manavgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan dolandırılan S.B.'ye parasının 190 bin TL'lik bölümünün teslim edildiği öğrenildi.ü