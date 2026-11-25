Olay, dün sabah saatlerinde Karaburun ilçesinin Küçükbahçeli mevkisinde meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla dağlık alana giden 2 kişi, engebeli arazide mahsur kaldı. Bu sırada D.Ö. (27) dizinden yaralandı.
Bulundukları yerden çıkamayan iki kişi, saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Ekipler Seferber Oldu
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler koordineli şekilde arama ve kurtarma çalışması başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan iki kişinin bulunduğu noktaya ulaşıldı. Dizinden yaralanan D.Ö., UMKE ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak ambulans ekiplerine teslim edildi.
Yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.