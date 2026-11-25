Sağlıklı Beslenmenin Saatine de Dikkat!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Palamut Sezonun Yıldızı Oldu! Kasım 2026 Balık Fiyatları Belli Oldu

Yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan iki kişinin bulunduğu noktaya ulaşıldı. Dizinden yaralanan D.Ö., UMKE ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler koordineli şekilde arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Bulundukları yerden çıkamayan iki kişi, saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Karaburun ilçesinin Küçükbahçeli mevkisinde meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla dağlık alana giden 2 kişi, engebeli arazide mahsur kaldı. Bu sırada D.Ö. (27) dizinden yaralandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.