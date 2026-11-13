Trendyol Süper Lig'de sahasında İstanbul Başakşehir'e mağlup olan Göztepe, 11'inci haftayı 15 puanla 10'uncu sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece son iki sezondaki performansının gerisinde kalarak Avrupa hedefinden uzaklaştı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Avrupa hedefiyle başladığı 2024-2025 sezonunda Göztepe, ilk 11 haftada 15 puan toplamış ve 7'nci sırada yer almıştı. İzmir temsilcisi bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, rakip fileleri 17 kez havalandırmış, kalesinde 13 gol görmüştü.

GEÇEN SEZON 19 PUANLA 5'İNCİ SIRADAYDI

Göztepe, geçen sezonun 11'inci haftasını ise 19 puanla 5'inci sırada tamamladı. Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu dönemde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon savunma performansıyla dikkati çeken Göztepe, ilk 11 haftada 13 gol atarken kalesinde yalnızca 6 gole izin verdi.

BU SEZON SAVUNMADA SORUN YAŞADI

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyet elde edemedi. Sonraki haftalarda toparlanma belirtileri gösteren İzmir ekibi, 11'inci hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 15 puana ulaştı.

Göztepe, 2024-2025 sezonundaki galibiyet, beraberlik, mağlubiyet ve puan tablosunu tekrarlamasına rağmen bu kez 10'uncu sırada kaldı. Savunmada yaşadığı sorunlar da takımın performansına yansıdı. Sarı-kırmızılılar bu sezon 22 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

SIRADAKİ RAKİP ERZURUMSPOR

Göztepe, milli aranın ardından Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada alacağı sonuçla üst sıralara yaklaşmayı hedefleyecek.