Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan Türkiye pavilyonu, sürdürülebilir mimari anlayışıyla dikkat çekti. Deprem bölgesinden getirilen inşaat hafriyat atıklarının yapı malzemesi olarak kullanıldığı pavilyonda, geri dönüşümün mimariye kazandırabileceği yeni olanaklar gözler önüne serildi.

COP31’in Mavi ve Yeşil Bölge alanlarında kurulan Türkiye pavilyonlarında, atık malzemeler yeniden değerlendirilerek tasarımın bir parçası haline getirildi. Toprak dokusunun ön plana çıktığı mimaride, özellikle deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarından elde edilen hafriyat atıkları kullanıldı.

DEPREM BÖLGESİNİN HAFRİYATI YAPI MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜ

Türkiye pavilyonlarının sergi tasarımını üstlenen Mimar Bünyamin Atan, kullanılan malzemelerin hem estetik hem de sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını belirtti.

Pavilyonda kullanılan malzemenin yüzde 96 oranında topraktan oluştuğunu, kalan yüzde 4'lük kısmında ise dayanıklılığı artırmak amacıyla bağlayıcıların kullanıldığını aktaran Atan, malzemenin Şanlıurfa ve çevresinden temin edilen hafriyat atıklarının sıkıştırılmasıyla üretildiğini ifade etti.

Atan, bu yöntemin mimarlık literatüründe bilinen ancak uygulamada yeterince tercih edilmeyen bir teknik olduğunu belirterek, Türkiye pavilyonunda bu malzemeyi kullanarak hem üretim potansiyelini hem de mimarideki kullanım alanlarını göstermek istediklerini söyledi.

TOPRAK YÜKSEK BASINÇLA SIKIŞTIRILIYOR

Sıkıştırılmış toprağın üretim sürecine ilişkin bilgi veren Atan, sahadan getirilen toprağın öncelikle elendiğini, ardından çeşitli işlemlerden geçirilerek bağlayıcılarla güçlendirildiğini anlattı.

Hazırlanan karışımın 10 santimetrelik katmanlar halinde döküldüğünü ve her katmanın yüksek basınç altında sıkıştırıldığını belirten Atan, bu yöntemle dayanıklı ve katmanlı bir yapı malzemesi elde edildiğini kaydetti.

KAHVE POSASI VE HURDA METALLER DE KULLANILDI

Türkiye pavilyonunda yalnızca inşaat hafriyatından elde edilen topraklar değil, farklı atık türlerinden üretilen malzemeler de değerlendirildi. Tasarımda hurdadan elde edilen metallerin yanı sıra kahve posasından üretilmiş panellere ve atık ahşap ürünlere de yer verildi.

Sıkıştırılmış topraktan üretilen tuğlaların da pavilyonda sergilendiğini belirten Atan, bu ürünlerin ateş kullanılmadan, yüksek basınçla şekillendirildiğini ve yığma yapılarda kullanılabilecek dayanıklılığa sahip olduğunu ifade etti.

COP31 Türkiye pavilyonu, deprem bölgesinden çıkan hafriyatın ve farklı atık türlerinin yeniden değerlendirilerek mimarinin bir parçası olabileceğini gösteren örneklerden biri oldu.