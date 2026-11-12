Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) farklı dönemlerde görev yapan eski 258 parlamenter, bir duyuru yayınlayarak, Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katılma ve destek verme kararı aldıklarını açıkladılar.

Aralarında Erol Tuncer, Alev Coşkun gibi geçmiş dönem bakanlar, senatörler ve milletvekillerinin bulunduğu isimler, ortak açıklamayla kararlarını yarın kamuoyuna ilan edeceklerini bildirdi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE ;

Türkiye'nin yeni bir umut ve siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde farklı dönemlerde görev yapmış, Cumhuriyetin temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı sosyal demokrat milletvekilleri olarak; gelir dağılımı ve vergi adaletinin bozulduğu, fırsat eşitliğinin ortadan kalktığı, halkımızın yoksullaştığı, hukukun üstünlüğünün yok edildiği ve yurttaşların devlete duyduğu güvenin sarsıldığı bu dönemde, Türkiye'nin yeni bir umuda ve yeni bir siyaset anlayışına büyük gereksinim duyduğuna inanıyoruz.

Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, Cumhuriyetin temel değerlerini, insan hakları ve özgürlüklerini, parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, laik eğitimi ve toplumsal barışı esas alan Yeni Parti tam da bu yeni umut ve siyaset arayışının, bu toplumsal talebin bir sonucu olarak kurulmuştur. Bu anlayış içinde olan bizler Yeni Parti’nin desteklenmesinin bir tarihsel sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Bu inanç ve sorumlulukla, aşağıda adları bulunan, geçmiş dönemlerde bakanlık, senatörlük ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuş 258 parlamenter olarak, 13 Kasım 2026 tarihinde Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki Yeni Parti'ye katılma ve destek olma kararımızı toplu olarak kamuoyuna duyuruyoruz.

Bu adım yalnızca bir partiye katılım değildir. Bu katılım aynı zamanda Türkiye'de sosyal demokrat hareketin, laik, çağdaş Cumhuriyet değerlerine bağlı kadroların deneyim ve birikimlerini Türkiye'nin geleceği için yeni bir siyasal yürüyüşle, Yeni Parti’yle buluşturma iradesinin ve bu konuda duyduğu sorumluluğun ifadesidir.

Cumhuriyet'in temel değerlerine, Atatürk ilke ve devrimleri ile demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızı ortak geleceğimize sahip çıkmaya ve Sayın Özgür Özel ve Yeni Parti ile somutlaşan bu umudu birlikte büyütmeye davet ediyoruz."

YENİ PARTİYE KATILACAK PARLAMENTERLER

1.Yekta Açıkgöz

2.Erol Ağagil

3.Yaşar Ağyüz

4.Dilek Akagün

5.Haydar Akar

6.Zekeriya Akıncı

7.Yakup Akkaya

8.Sabahat Akkiraz

9.Ayşe Nedret Akova

10.Yüksel Aksu

11.Bahattin Alagöz

12.Önay Alpago

13.Ahmet Altun

14.Faik Altun

15.Ali Arabacı

16.Oya Araslı

17.Necla Arat

18.Çetin Arık

19.Metin Arifağaoğlu

20.Ali Arslan

21.Gani Aşık

22.İsmet Atalay

23.Hasan Aydın

24.Osman Aydın

25.Ergün Aydoğan

26.Feridun Ayvazoğlu

27.Erdoğan Bakkalbaşı

28.Mustafa Ali Balbay

29.Tansel Barış

30.Saffet Başaran

31.Süheyl Batum

32.Hüseyin Bayındır

33.Çoşkun Bayram

34.Kani Beko

35.İbrahim Yavuz Bildik

36.Çetin Osman Budak

37.Rıdvan Budak

38.Mehmet Büyükyılmaz

39.Barış Can

40.Volkan Canalioğlu

41.Ethem Cankurtaran

42.Tarık Cengiz

43.Mehmet Alev Coşkun

44.Osman Coşkunoğlu

45.Suat Çağlayan

46.Rasim Çakır

47.Halil Çalık

48.Hüseyin Çamak

49.İsmet Çanakcı

50.Tolga Çandar

51.Fuat Çay

52.Vahit Çekmez

53.Süleyman Çelebi

54.İzzet Çetin

55.Erol Çevikçe

56.Dursun Çiçek

57.Ömer Çiftçi

58.Yüksel Çorbacıoğlu

59.Hüsnü Çöllü

60.Halil Çulhaoğlu

61.Ayşe Eser Danişoğlu

62.Salih Dayıoğlu

63.Mehmet Dedeoğlu

64.İsmail Değerli

65.Kemal Değirmendereli

66.Nurettin Demir

67.İlhan Demiröz

68.Haydar Demirtaş

69.Hilmi Develi

70.Turgut Dibek

71.Halit Dikmen

72.Celal Dinçer

73.Sedat Doğan

74.Celal Doğan

75.Orhan Düzgün

76.Mehmet Ali Edipoğlu

77.Akif Ekici

78.Kemal Ekinci

79.Oktay Ekşi

80.Şükrü Elekdağ

81.Atilla Emek

82.Orhan Eraslan

83.Nevin Gaye Erbatur

84.Tuncay Ercenk

85.Fuat Erçetin

86.Hikmet Erenkaya

87.Sabri Ergül

88.Abdurrezzak Erten

89.Ali Ahmet Ertürk

90.Refik Eryılmaz

91.Haluk Eyidoğan

92.Okan Gaytancıoğlu

93.Mustafa Gazalcı

94.Hasan Gemici

95.Nejat Gencan

96.Süleyman Girgin

97.Coşkun Gökalp

98.Cengiz Gökçel

99.Mehmet Gökdağ

100.Mehmet Göker

101.Mehmet Gümüşçü

102.Rahmi Güner

103.Cemalettin Gürbüz

104.Zeynep Damla Gürel

105.Uluç Gürkan

106.Ayşe Gürocak

107.Güneş Gürseler

108.Yalçın Gürtan

109.Hulusi Güvel

110.Süleyman Hatinoğlu

111.Turhan Hırfanoğlu

112.Ali Ilıksoy

113.Mahmut Işık

114.Ruşen Işın

115.Güler İleri

116.Mustafa İlimen

117.Ceyhun İrgil

118.Mehmet Kahraman

119.Sena Kaleli

120.Nail Kamacı

121.İrfan Kaplan

122.Mehmet Hilal Kaplan

123.Selahattin Karaahmetoğlu

124.Erdal Karademir

125.Ender Karagül

126.Murat Karayalçın

127.Tuncay Karaytuğ

128.Atilla Kart

129.Mehmet Kartal

130.Yılmaz Kaya

131.Yakup Kepenek

132.Mehmet Kerimoğlu

133.Mehmet Siyam Kesimoğlu

134.Ali Keven

135.İsmet Önder Kırlı

136.Temel Kitapcı

137.Emin Koç

138.Haluk Koç

139.Tevfik Koçak

140.Muhsin Koçyiğit

141.Esfender Korkmaz

142.Erdal Koyuncu

143.Devrim Kök

144.Ural Köklü

145.Ali İhsan Köktürk

146.Emre Köprülü

147.Erol Köse

148.Şevket Köse

149.Tufan Köse

150.Mustafa Kul

151.Sami Kumbasar

152.Bekir Kumbul

153.Kazım Kurt

154.Rüştü Kurt

155.Muzaffer Kurtulmuşoğlu

156.Sedef Küçük

157.Mehmet Küçükaşık

158.Faruk Loğoğlu

159.Bayram Meral

160.Türkan Miçooğulları

161.Güldal Mumcu

162.Ziya Gökalp Mülayim

163.Mehmet Neşşar

164.Orhan Ocak

165.Yalçın Oğuz

166.Ali Oksal

167.Melda Onur

168.Selahattin Öcal

169.Kadir Gökmen Öğüt

170.Şinası Öktem

171.Ahmet Önal

172.Onur Öymen

173.Sakine Öz

174.İsmail Özay

175.Ahmet Sırrı Özbek

176.Enver Özcan

177.Hüseyin Özcan

178.Osman Özcan

179.Suat Özcan

180.Malik Ecder Özdemir

181.Kazım Özev

182.Ramazan Kerim Özkan

183.Yüksel Özkan

184.Mustafa Öztin

185.Harun Öztürk

186.Mustafa Öztin

187.Harun Öztürk

188.Cengiz Özyalçın

189.Bilgin Paçarız

190.Mehmet Parlakyiğit

191.Hüseyin Pazarcı

192.Sedat Pekel

193.Arif Sağ

194.Kemal Sağ

195.Fikri Sağlar

196.Nadir Saraç

197.Faruk Sarıaslan

198.Ali Sarıbaş

199.Sıdıka Sarıbekir

200.Şenal Sarıhan

201.Timuçin Savaş

202.Mustafa Sayar

203.Mehmet Nuri Saygun

204.Sancar Sayın

205.Kamil Okyay Sındır

206.Sefa Sirmen

207.Fehmi Murat Sönmez

208.Ertöz Vahit Suiçmez

209.Tayfur Süner

210.Doğan Şafak

211.Ali Haydar Şahin (Çorum)

212.Şadan Şimşek

213.Yahya Şimşek

214.Abuzer Tanrıverdi

215.Turan Tayan

216.Ali Tekin

217.Necati Tığlı

218.Erol Tınaztepe

219.Mustafa Timisi

220.İsmet Tokdemir

221.Mehmet Tomanbay

222.Ramis Topal

223.Celal Topkan

224.Binnaz Toprak

225.Muharrem Toprak

226.Altan Tuna

227.Erol Tuncer

228.Neccar Türkcan

229.Elif Doğan Türkmen

230.Enis Tütüncü

231.Şahin Ulusoy

232.Necati Uzdil

233.Sedat Uzunbay

234.Hasan Ünal

235.Zeki Ünal

236.Baha Ünlü

237.Halil Ünlütepe

238.Engin Ünsal

239.Hüseyin Ünsal

240.Fahrettin Üstün

241.Kazım Üstüner

242.Ali Cumhur Yaka

243.Sabri Yavuz

244.Abdülaziz Yazar

245.M. Ziya Yergök

246.Erdoğan Yetenç

247.Mahmut Yıldız

248.İdris Yıldız

249.Sacid Yıldız

250.Mustafa Yılmaz (Malatya)

251.Rıza Yılmaz

252.Ahmet Yılmazkaya

253.Bayram Yılmazkaya

254.Bekir Yurdagül

255.Vedat Yücesan

256.Alaattin Yüksel

257.Hilmi Yükselen

258.Şefik Zengin