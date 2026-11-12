Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) farklı dönemlerde görev yapan eski 258 parlamenter, bir duyuru yayınlayarak, Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katılma ve destek verme kararı aldıklarını açıkladılar.
Aralarında Erol Tuncer, Alev Coşkun gibi geçmiş dönem bakanlar, senatörler ve milletvekillerinin bulunduğu isimler, ortak açıklamayla kararlarını yarın kamuoyuna ilan edeceklerini bildirdi.
AÇIKLAMA ŞÖYLE ;
Türkiye'nin yeni bir umut ve siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde farklı dönemlerde görev yapmış, Cumhuriyetin temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı sosyal demokrat milletvekilleri olarak; gelir dağılımı ve vergi adaletinin bozulduğu, fırsat eşitliğinin ortadan kalktığı, halkımızın yoksullaştığı, hukukun üstünlüğünün yok edildiği ve yurttaşların devlete duyduğu güvenin sarsıldığı bu dönemde, Türkiye'nin yeni bir umuda ve yeni bir siyaset anlayışına büyük gereksinim duyduğuna inanıyoruz.
Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, Cumhuriyetin temel değerlerini, insan hakları ve özgürlüklerini, parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, laik eğitimi ve toplumsal barışı esas alan Yeni Parti tam da bu yeni umut ve siyaset arayışının, bu toplumsal talebin bir sonucu olarak kurulmuştur. Bu anlayış içinde olan bizler Yeni Parti’nin desteklenmesinin bir tarihsel sorumluluk olduğuna inanıyoruz.
Bu inanç ve sorumlulukla, aşağıda adları bulunan, geçmiş dönemlerde bakanlık, senatörlük ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuş 258 parlamenter olarak, 13 Kasım 2026 tarihinde Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki Yeni Parti'ye katılma ve destek olma kararımızı toplu olarak kamuoyuna duyuruyoruz.
Bu adım yalnızca bir partiye katılım değildir. Bu katılım aynı zamanda Türkiye'de sosyal demokrat hareketin, laik, çağdaş Cumhuriyet değerlerine bağlı kadroların deneyim ve birikimlerini Türkiye'nin geleceği için yeni bir siyasal yürüyüşle, Yeni Parti’yle buluşturma iradesinin ve bu konuda duyduğu sorumluluğun ifadesidir.
Cumhuriyet'in temel değerlerine, Atatürk ilke ve devrimleri ile demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızı ortak geleceğimize sahip çıkmaya ve Sayın Özgür Özel ve Yeni Parti ile somutlaşan bu umudu birlikte büyütmeye davet ediyoruz."
YENİ PARTİYE KATILACAK PARLAMENTERLER
1.Yekta Açıkgöz
2.Erol Ağagil
3.Yaşar Ağyüz
4.Dilek Akagün
5.Haydar Akar
6.Zekeriya Akıncı
7.Yakup Akkaya
8.Sabahat Akkiraz
9.Ayşe Nedret Akova
10.Yüksel Aksu
11.Bahattin Alagöz
12.Önay Alpago
13.Ahmet Altun
14.Faik Altun
15.Ali Arabacı
16.Oya Araslı
17.Necla Arat
18.Çetin Arık
19.Metin Arifağaoğlu
20.Ali Arslan
21.Gani Aşık
22.İsmet Atalay
23.Hasan Aydın
24.Osman Aydın
25.Ergün Aydoğan
26.Feridun Ayvazoğlu
27.Erdoğan Bakkalbaşı
28.Mustafa Ali Balbay
29.Tansel Barış
30.Saffet Başaran
31.Süheyl Batum
32.Hüseyin Bayındır
33.Çoşkun Bayram
34.Kani Beko
35.İbrahim Yavuz Bildik
36.Çetin Osman Budak
37.Rıdvan Budak
38.Mehmet Büyükyılmaz
39.Barış Can
40.Volkan Canalioğlu
41.Ethem Cankurtaran
42.Tarık Cengiz
43.Mehmet Alev Coşkun
44.Osman Coşkunoğlu
45.Suat Çağlayan
46.Rasim Çakır
47.Halil Çalık
48.Hüseyin Çamak
49.İsmet Çanakcı
50.Tolga Çandar
51.Fuat Çay
52.Vahit Çekmez
53.Süleyman Çelebi
54.İzzet Çetin
55.Erol Çevikçe
56.Dursun Çiçek
57.Ömer Çiftçi
58.Yüksel Çorbacıoğlu
59.Hüsnü Çöllü
60.Halil Çulhaoğlu
61.Ayşe Eser Danişoğlu
62.Salih Dayıoğlu
63.Mehmet Dedeoğlu
64.İsmail Değerli
65.Kemal Değirmendereli
66.Nurettin Demir
67.İlhan Demiröz
68.Haydar Demirtaş
69.Hilmi Develi
70.Turgut Dibek
71.Halit Dikmen
72.Celal Dinçer
73.Sedat Doğan
74.Celal Doğan
75.Orhan Düzgün
76.Mehmet Ali Edipoğlu
77.Akif Ekici
78.Kemal Ekinci
79.Oktay Ekşi
80.Şükrü Elekdağ
81.Atilla Emek
82.Orhan Eraslan
83.Nevin Gaye Erbatur
84.Tuncay Ercenk
85.Fuat Erçetin
86.Hikmet Erenkaya
87.Sabri Ergül
88.Abdurrezzak Erten
89.Ali Ahmet Ertürk
90.Refik Eryılmaz
91.Haluk Eyidoğan
92.Okan Gaytancıoğlu
93.Mustafa Gazalcı
94.Hasan Gemici
95.Nejat Gencan
96.Süleyman Girgin
97.Coşkun Gökalp
98.Cengiz Gökçel
99.Mehmet Gökdağ
100.Mehmet Göker
101.Mehmet Gümüşçü
102.Rahmi Güner
103.Cemalettin Gürbüz
104.Zeynep Damla Gürel
105.Uluç Gürkan
106.Ayşe Gürocak
107.Güneş Gürseler
108.Yalçın Gürtan
109.Hulusi Güvel
110.Süleyman Hatinoğlu
111.Turhan Hırfanoğlu
112.Ali Ilıksoy
113.Mahmut Işık
114.Ruşen Işın
115.Güler İleri
116.Mustafa İlimen
117.Ceyhun İrgil
118.Mehmet Kahraman
119.Sena Kaleli
120.Nail Kamacı
121.İrfan Kaplan
122.Mehmet Hilal Kaplan
123.Selahattin Karaahmetoğlu
124.Erdal Karademir
125.Ender Karagül
126.Murat Karayalçın
127.Tuncay Karaytuğ
128.Atilla Kart
129.Mehmet Kartal
130.Yılmaz Kaya
131.Yakup Kepenek
132.Mehmet Kerimoğlu
133.Mehmet Siyam Kesimoğlu
134.Ali Keven
135.İsmet Önder Kırlı
136.Temel Kitapcı
137.Emin Koç
138.Haluk Koç
139.Tevfik Koçak
140.Muhsin Koçyiğit
141.Esfender Korkmaz
142.Erdal Koyuncu
143.Devrim Kök
144.Ural Köklü
145.Ali İhsan Köktürk
146.Emre Köprülü
147.Erol Köse
148.Şevket Köse
149.Tufan Köse
150.Mustafa Kul
151.Sami Kumbasar
152.Bekir Kumbul
153.Kazım Kurt
154.Rüştü Kurt
155.Muzaffer Kurtulmuşoğlu
156.Sedef Küçük
157.Mehmet Küçükaşık
158.Faruk Loğoğlu
159.Bayram Meral
160.Türkan Miçooğulları
161.Güldal Mumcu
162.Ziya Gökalp Mülayim
163.Mehmet Neşşar
164.Orhan Ocak
165.Yalçın Oğuz
166.Ali Oksal
167.Melda Onur
168.Selahattin Öcal
169.Kadir Gökmen Öğüt
170.Şinası Öktem
171.Ahmet Önal
172.Onur Öymen
173.Sakine Öz
174.İsmail Özay
175.Ahmet Sırrı Özbek
176.Enver Özcan
177.Hüseyin Özcan
178.Osman Özcan
179.Suat Özcan
180.Malik Ecder Özdemir
181.Kazım Özev
182.Ramazan Kerim Özkan
183.Yüksel Özkan
184.Mustafa Öztin
185.Harun Öztürk
186.Mustafa Öztin
187.Harun Öztürk
188.Cengiz Özyalçın
189.Bilgin Paçarız
190.Mehmet Parlakyiğit
191.Hüseyin Pazarcı
192.Sedat Pekel
193.Arif Sağ
194.Kemal Sağ
195.Fikri Sağlar
196.Nadir Saraç
197.Faruk Sarıaslan
198.Ali Sarıbaş
199.Sıdıka Sarıbekir
200.Şenal Sarıhan
201.Timuçin Savaş
202.Mustafa Sayar
203.Mehmet Nuri Saygun
204.Sancar Sayın
205.Kamil Okyay Sındır
206.Sefa Sirmen
207.Fehmi Murat Sönmez
208.Ertöz Vahit Suiçmez
209.Tayfur Süner
210.Doğan Şafak
211.Ali Haydar Şahin (Çorum)
212.Şadan Şimşek
213.Yahya Şimşek
214.Abuzer Tanrıverdi
215.Turan Tayan
216.Ali Tekin
217.Necati Tığlı
218.Erol Tınaztepe
219.Mustafa Timisi
220.İsmet Tokdemir
221.Mehmet Tomanbay
222.Ramis Topal
223.Celal Topkan
224.Binnaz Toprak
225.Muharrem Toprak
226.Altan Tuna
227.Erol Tuncer
228.Neccar Türkcan
229.Elif Doğan Türkmen
230.Enis Tütüncü
231.Şahin Ulusoy
232.Necati Uzdil
233.Sedat Uzunbay
234.Hasan Ünal
235.Zeki Ünal
236.Baha Ünlü
237.Halil Ünlütepe
238.Engin Ünsal
239.Hüseyin Ünsal
240.Fahrettin Üstün
241.Kazım Üstüner
242.Ali Cumhur Yaka
243.Sabri Yavuz
244.Abdülaziz Yazar
245.M. Ziya Yergök
246.Erdoğan Yetenç
247.Mahmut Yıldız
248.İdris Yıldız
249.Sacid Yıldız
250.Mustafa Yılmaz (Malatya)
251.Rıza Yılmaz
252.Ahmet Yılmazkaya
253.Bayram Yılmazkaya
254.Bekir Yurdagül
255.Vedat Yücesan
256.Alaattin Yüksel
257.Hilmi Yükselen
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