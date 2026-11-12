Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte lodos fırtınası etkili oldu. Çanakkale Valiliği tarafından, saatte 40-60 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yerel hortum oluşumu, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Gelibolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Alaaddin Mahallesi Armatör Yakup Aksoy Sokak'taki bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi.