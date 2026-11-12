Tekirdağ'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin çevredeki iki araca sıçramasıyla yangın büyürken, olayda üç otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin yanında park halinde bulunan iki araca daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda üç otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.