Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın sakatlık durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çapa, Celil Yüksel'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini, Fatih Kaya'nın ise pazartesi günü takımla antrenmanlara başlayacağını bildirdi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer gündeminde yer alan isimler ve takımın sakatlık durumuna ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel değerlendirmelerde bulundu.

CELİL YÜKSEL GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuna ilişkin bilgi veren Çapa, Celil Yüksel'in Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacağını açıkladı.

Fatih Kaya'nın tedavi ve hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten Çapa, oyuncunun önümüzdeki pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara katılacağını söyledi. Kaya'nın şu anda fizyoterapi ve performans ekibiyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çapa, diğer oyuncular açısından şimdilik herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

'GEREKEN TAKVİYELERİ YAPACAĞIZ'

Transfer çalışmalarına ilişkin çıkan haberleri de değerlendiren Fuat Çapa, resmi imzalar atılmadan futbolcular hakkındaki iddialar üzerinden yorum yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Çapa, transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayarak, ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyelerin yapılacağını kaydetti.