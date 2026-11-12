Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü kutlamaları Ankara’da düzenlenecek özel konserle başlayacak. KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) tarafından hazırlanan konser, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Ankara’da özel repertuvar seslendirilecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile KKTCDOB iş birliğinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek konserde, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Bariton Tuğrul Enver Töre ile KKTCDOB Yardımcı Sanat Yönetmeni Soprano Sermin Dikmen Töre solist olarak sahne alacak.

Sanatçılara piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşlik edecek. Gecede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müzik kültürünü yansıtan yerel eserlerin yanı sıra konserin anlam ve önemine uygun özel bir repertuvar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’na ziyaret

Konser hazırlıkları kapsamında KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, beraberindeki sanatçı ve Genel Koordinasyon ve Dış İlişkiler yetkilisi Kerem Ünal İnanç ile Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nı ziyaret etti.

Vakıf Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel ile gerçekleştirilen görüşmede, kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birlikleri, ortak kültür ve sanat çalışmaları ile müzikli sahne sanatlarının desteklenmesine yönelik projeler ele alındı.

Vakıf yetkilileri konsere davet edildi

Ziyaret sırasında Sevda-Cenap And Müzik Vakfı yetkilileri, KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenecek özel konsere davet edildi.

KKTCDOB’nin Ankara’da gerçekleştireceği konserin, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kültür ve sanat alanındaki iş birliklerine de katkı sunması hedefleniyor.