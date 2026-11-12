Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Pursaklar Etkinlik ve Sosyal Yardım Merkezi'ni hizmete açtı. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan merkezde sosyal etkinlikler, grup oyunları ve çeşitli buluşmalar düzenlenecek. Merkez bünyesinde hizmet verecek Sosyal Yardım Merkezi ise vatandaşlara sosyal yardım başvuruları ve danışmanlık işlemlerinde destek sağlayacak.

Merkezin açılışı dolayısıyla 48 üniversite öğrencisinin katılımıyla “Üniversiteli Gençler Arası Hızlı Satranç Buluşması” gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden öğrencileri bir araya getiren etkinlikte gençler hem satranç oynadı hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

7'DEN 70'E HER YAŞA HİTAP EDECEK

Çocuklardan gençlere, ailelerden yaşlılara kadar farklı yaş gruplarına yönelik hizmet verecek merkez, vatandaşların bir araya gelerek kutu oyunları oynayabileceği ve birlikte vakit geçirebileceği çok yönlü bir sosyal buluşma alanı olarak faaliyet gösterecek.

Toplu etkinlikler, grup oyunları ve sosyal buluşmaların düzenleneceği merkez, Pursaklar'da sosyal yaşamın canlandırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN DE HİZMET VERECEK

Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek Sosyal Yardım Merkezi ise vatandaşların sosyal yardım başvuru ve danışmanlık işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir hizmet noktası olacak. Merkezde, sosyal yardım süreçlerine ilişkin vatandaşlara rehberlik edilecek.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI MERKEZİMİZDE AĞIRLAMAYI BEKLİYORUZ'

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra İrem Çelik, merkezin açılışının farklı üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen satranç etkinliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Çelik, merkezin çocukların, gençlerin, ailelerin ve büyüklerin bir araya gelerek kutu oyunları oynayabileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği çok yönlü bir buluşma alanı olacağını ifade etti.

Sosyal Yardım Merkezi'nin de aynı alanda hizmet vereceğini kaydeden Çelik, vatandaşlara sosyal yardım ve başvuru süreçlerinde rehberlik edileceğini belirterek tüm vatandaşları merkeze davet etti.