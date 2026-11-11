Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı’nın eşi Sajidha Mohamed ile görüştü.

COP31 dolayısıyla Türkiye’de bulunan Sajidha Mohamed ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, çevrenin korunması konusunda ülkelerin ortak sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

“TABİATIN BİZE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUK AYNI”

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşasak da tabiatın bize yüklediği sorumluluk aynı. COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Maldivler Cumhurbaşkanının kıymetli eşi Sajidha Mohamed Hanımefendi ile bu ortak anlayışın önemini paylaşma fırsatı bulduk.”

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