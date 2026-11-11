Çankırı’da meydana gelen deprem kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 11 Kasım 2026 tarihinde saat 18.10.24’te merkez üssü Balıbağı olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin paylaşılan verilerde depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BALIBAĞI

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin koordinatları 40.564 olarak bildirildi. Sarsıntının ardından bölgede deprem bilgileri yakından takip edilmeye başlandı.