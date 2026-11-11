Yatırımcıların paralarına erişememesiyle ilgili tepkiler sürerken, sosyal medyada yapılan bir paylaşımda yetkililere dikkat çeken bir çağrıda bulunuldu. Paylaşımda, yaşanan süreçte istifa ve tutuklama kararlarının tek başına yatırımcıların mağduriyetini gidermeyeceği vurgulandı.

“İstifa da tutuklama da insanların parasını geri getirmiyor” ifadeleriyle başlayan paylaşımda, haftalardır kendi paralarına ulaşamayan yatırımcıların artık açıklama değil, somut bir ödeme planı beklediği belirtildi.

Yatırımcılar Açıklama Değil, Ödeme Takvimi İstiyor

Paylaşımda, yaşanan mağduriyetin çözümü için önceliğin yatırımcıların paralarına yeniden ulaşabilmesi olması gerektiği ifade edildi.

Sürecin yalnızca istifa ve tutuklama tartışmaları üzerinden yürütülmesinin mağduriyetleri ortadan kaldırmayacağına dikkat çekilen açıklamada, yatırımcıların ne zaman ve nasıl ödeme alacaklarının açıkça duyurulması gerektiği mesajı verildi.

“Önce Mağduriyet Giderilsin”

Paylaşımın devamında, yatırımcıların zararlarının giderilmesi ile sorumluların hukuki süreçte hesap vermesinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Çağrıda, öncelikle mağduriyetlerin giderilmesi, sorumluların yargılanmasının ise hukuk çerçevesinde sürdürülmesi istendi.

Yatırımcıların temel beklentisi ise net: Paralarının ne zaman geri ödeneceğini gösteren somut ve güvenilir bir takvim.