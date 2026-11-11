Ankara’nın Altındağ ilçesinde öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla ücretsiz Öğrenci Otobüsü uygulaması başlatıldı.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, servis imkânı bulunmayan öğrenciler için hayata geçirilen uygulamanın detaylarını paylaştı.
4 Otobüsle 500 Öğrenciye Ulaşım Desteği
Uygulama kapsamında 4 ayrı güzergâhta 4 otobüs hizmet veriyor. Bu araçlarla toplam 500 öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği sağlanıyor.
Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını amaçlayan uygulamayla, aynı zamanda ailelerin servis ve ulaşım masraflarının azaltılması hedefleniyor.
“Sosyal Belediyecilik Hizmetlerimizi Sürdüreceğiz”
Başkan Veysel Tiryaki, paylaşımında çocukların eğitim hayatını kolaylaştıran ve ailelere destek sağlayan belediye hizmetlerinin artırılarak devam edeceğini belirtti.
Altındağ’da öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tiryaki, ücretsiz Öğrenci Otobüsü uygulamasının sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu ifade etti.