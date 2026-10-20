Altındağ Belediyesi, 8 farklı noktada yapımı tamamlanma aşamasına gelen 15 yatırımı yıl sonuna kadar hizmete açmayı planlıyor. Kreş, kültür merkezi, düğün salonu, park ve sosyal yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu tesislerin açılış takviminin, çevre düzenlemesi ve iç dekorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Altındağ’da açılış hazırlıkları sürüyor

Altındağ Belediyesi, 2026 yılında temeli atılan yatırımların tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, yıl sonuna kadar 15 yeni tesisin vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Tesislerin çevre düzenlemesi ve iç dekorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılış törenlerinin gerçekleştirileceğini belirten Tiryaki, yatırımların mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını ifade etti.

Tiryaki, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor, ardı ardına yatırımlara imza atıyoruz. Temellerini attığımız yatırımların açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz inşallah. Daha güzel bir Altındağ için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Açılışı planlanan yatırımlar belli oldu

Belediyenin açıklamasına göre açılışa hazırlanan yatırımlar arasında 5 kreş, 2 kültür merkezi, 1 düğün salonu, 1 erkek yaşam merkezi, 1 bisiklet yolu ve 1 park bulunuyor. Projeler kapsamında ayrıca Siteler bölgesindeki sanayi çalışanlarına yönelik yaşam ve eğitim merkezi, Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, 1 köy konağı ve 1 halı sahanın da hizmete açılması planlanıyor.

5 yatırım Karacaören Mahallesi’nde açılacak

Altındağ’da yatırımların yoğunlaştığı mahallelerden Karacaören’de düğün salonu, erkek yaşam merkezi, kreş, bisiklet yolu ve parkın açılması hedefleniyor. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla mahallede 5 yeni tesis ve hizmet alanı kullanıma sunulacak.

Baraj Mahallesi’nde 1 kreş ve 1 kültür merkezinin, Zübeyde Hanım Mahallesi’nde ise 1 kreş ve 1 kültür merkezinin açılması planlanıyor. Gicik Mahallesi’nde köy konağı ve halı saha projeleri için de açılış hazırlıkları yürütülüyor.

Diğer yatırımların dağılımı ise şöyle:

Karapürçek Mahallesi: 1 kreş

Hacettepe Mahallesi: 1 kreş

Siteler bölgesi: Sanayi çalışanlarına yönelik sosyal yaşam ve eğitim merkezi

Tatlar Mahallesi: Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi

Belediyenin planlamasına göre tesislerin tamamının yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.