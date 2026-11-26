Altındağ’da çocukların erken yaşta eğitimle buluşması için kreş hizmetleri sürdürülüyor. Altındağ Belediyesi, modern sınıfları ve alanında yetkin öğretmenleriyle çocukları geleceğe hazırladığını belirterek ailelere kreşlere kayıt ve iletişim çağrısında bulundu.

Belediyenin paylaşımında, çocukların kendilerini evlerinde hissedebilecekleri sıcak ve güvenli ortamların oluşturulduğu vurgulandı. Sevgi, güven ve keşfetme duygusunu merkeze alan eğitim anlayışıyla çocukların gelişimlerinin desteklendiği ifade edildi.

Kreşlerde zengin eğitim programı

Altındağ Belediyesi kreşlerinde oyunla öğrenmenin yanı sıra İngilizce, kodlama, akıl oyunları, spor, sanat ve değerler eğitimi gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenleniyor.

Çocukların mutlu, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen belediye, bu kapsamda tüm aileleri kreşlerinden yararlanmaya davet etti.

Altındağ’daki kreşlerin adres ve telefonları

Altındağ Belediyesinin paylaştığı kreşlerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

Aydınlıkevler Kreşi: Aydınlıkevler Mahallesi, Arama Sokak, Park İçi No: 2 — 0312 347 89 34

Güneşevler 1 Kreşi: Güneşevler Mahallesi, 116. Sokak, No: 15 — 0312 318 14 41

Güneşevler 2 Kreşi: Güneşevler Mahallesi, 53. Cadde, No: 1 — 0312 349 09 70

Kuzey Ankara Kreşi: Baraj Mahallesi, Akıncılar Sokak, No: 1/1 — 0312 512 52 49 Altındağlı kadınlardan bayat ekmekle lezzet şöleni! İçeriği Görüntüle

Zehra Sena Gültekin Kreşi: Güneşevler Mahallesi, 49. Cadde, No: 1 — 0312 350 20 29

Zübeyde Hanım Kreşi: Zübeyde Hanım Mahallesi, 655. Cadde, No: 6 — 0312 513 21 46