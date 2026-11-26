TÜRKİYE, kasım ayında 12 gün arayla yaşanan iki askeri helikopter kazasıyla sarsıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; ilk acı haber 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden geldi. S-70 Sikorsky tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. İkinci kaza ise 24 Kasım'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Eğitim uçuşu amacıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, kazada şehit olan askerlerin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı.

İki helikopter kazasında toplam 9 asker şehit olurken, kısa süre içerisinde yaşanan bu kayıplar askeri havacılıkta bakım, denetim ve uçuş güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı. Gazetemiz SONSÖZ’e özel değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, kazaların nedenlerinin kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Çömez, askeri personelin eğitim ve donanımına dikkat çekerek şunları söyledi: “Dünyanın her yerinde bu tür kazalar yaşanabiliyor. Türkiye'deki görevlilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, pilotlarımız ve askeri personelimiz son derece donanımlı, eğitimli ve ciddi bir bilgi birikimine sahip. Ancak haklı olarak bu sürece dair birçok soruyu gündeme getiriyoruz. Millet adına sorgulamaya özen gösteriyoruz.”

ÇÖMEZ’DEN MSB VE TSK’YE BAKIM SÜREÇLERİ ÇAĞRISI

Askeri helikopterlerin teknik durumlarının ve geçmiş bakım kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirten Çömez, yaşanan kazaların yalnızca üzüntü ve taziye mesajlarıyla geçiştirilmemesi gerektiğine işaret etti. Helikopterlerin geçmişe dönük bakım süreçlerinin, envanter kayıtlarının ve teknik kontrollerinin tek tek araştırılması gerektiğini ifade eden Çömez, şöyle konuştu: “Büyük bir üzüntü, büyük bir acı. Çok kısa süre içerisinde 9 kahraman askerimizi, Mehmetçiğimizi, pilotlarımızı şehit verdik. Ailelerine başsağlığı diliyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerine, özellikle Türk Hava Kuvvetlerine ve Milli Savunma Bakanlığına buradan net bir çağrıda bulunmak istiyorum.” Türkiye'nin son dönemde başka bir askeri hava aracı kazasıyla da karşı karşıya kaldığını hatırlatan Çömez, Azerbaycan'dan havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesini de gündeme getirdi. Çömez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir süre önce hatırlayacaksınız, Azerbaycan'dan kalkan bir askeri kargo uçağı Gürcistan üzerinde maalesef düştü. Yine bu son dönemde yaşanan helikopter kazaları söz konusu. Bunlarla ilgili muhakkak teknik araştırmalar yeterince, gereği gibi, zamanında ve doğru bir şekilde yapılmalı. Bir daha bu kazaların yaşanmaması için her türlü önlem ve tedbir alınmalı.”

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