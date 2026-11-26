Ankara'da bugün yoğun bir gündem yaşanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek iki önemli toplantıda Terörsüz Türkiye süreci ve fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler ele alınacağı ifade ediliyor.

MGK'nın Ana Gündemi Terörsüz Türkiye

Günün ilk önemli toplantısı, saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı olacak.

Toplantının ana gündem maddelerini Terörsüz Türkiye hedefi ve silah bırakma sürecine ilişkin gelişmelerin oluşturması bekleniyor.

Beştepe'de Fon Soruşturmasına İlişkin Kritik Açıklama

Günün bir diğer önemli toplantısı ise saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısında fon soruşturmasında gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verilmesi ve kamuoyunun merak ettiği soruların yanıtlanması bekleniyor.

Gözler Beştepe'ye Çevrildi

Siyaset ve ekonomi gündemini yakından ilgilendiren iki toplantının ardından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.