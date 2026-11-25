Konuşmasına Eskişehir’de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla da açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK tarafından görevi başında katledilen öğretmenler Neşe Alten, Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenleri rahmetle andı.

“ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARININ ÇOĞU KİRAYA GİDİYOR”

Öğretmenler Günü’nde düzenlenen törenlerin, verilen çiçeklerin ve yapılan övgülerin öğretmenlerin yaşadığı sorunları çözmediğini söyleyen Dervişoğlu, eğitim emekçilerinin ekonomik koşullarına dikkat çekti.

Öğretmenlerin atama, maaş, özlük hakları ve barınma sorunlarının yıllardır çözülemediğini belirten Dervişoğlu, yeni göreve başlayan bir öğretmenin yaklaşık 70 bin lira maaş aldığını, ancak bu gelirin önemli bölümünün kiraya ve borç ödemelerine gittiğini ifade etti.

Ücretli öğretmenlerin durumunun daha da ağır olduğunu savunan Dervişoğlu, sayıları 70 bini aşan ücretli öğretmenlerin aylık gelirlerinin 25-30 bin lira civarında kaldığını söyledi.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin de düşük ücret ve güvencesizlikle karşı karşıya olduğunu belirten Dervişoğlu, velilerden yüksek ücretler alan bazı özel okul sahiplerinin öğretmen maaşları konusunda aynı hassasiyeti göstermediğini ileri sürdü.

Öğretmenlerin öğrencilerine kitap okumayı tavsiye ederken kendilerinin kitap almakta zorlandığını vurgulayan Dervişoğlu, tayin ve aile birliği sorunlarının da yıllardır çözüme kavuşturulamadığını dile getirdi.

FON VURGUNU TEPKİSİ: “SOYGUNU YAPAN DIŞARIDA, HABER YAPANLAR İÇERİDE”

Dervişoğlu’nun grup toplantısındaki bir diğer gündem maddesi ise kamuoyunda tartışılan fon skandalı oldu.

Fon mağdurlarına yapılan ödemeler üzerinden kamuoyunun yanıltıldığını savunan Dervişoğlu, soruşturmanın yeterince derinleştirilmediğini öne sürdü.

“Sonuna kadar gidilecek” açıklamalarının ardından yalnızca 18 gün içinde sürecin kapatılmaya çalışıldığını iddia eden Dervişoğlu, “Biz günah keçisi aramıyoruz, kelle istemiyoruz, hesap vermenizi istiyoruz” dedi.

131 fonun 110’unda ödemelerin tamamlandığı ve yatırımcıların yüzde 81’inin parasını aldığı yönündeki açıklamaları da eleştiren Dervişoğlu, bu rakamların mağduriyetin sona erdiği anlamına gelmediğini savundu.

Yapılan ödemelerin gerçek anapara veya güncel portföy değeri üzerinden hesaplanmadığını ileri süren Dervişoğlu, yüksek enflasyon nedeniyle yatırımcıların birikimlerinin önemli ölçüde eridiğini söyledi.

Fon vurgununun merkezindeki bazı fonlarda çok daha büyük miktarlarda para bulunduğunu belirten Dervişoğlu, sorumluların ve para hareketlerinin açıklanmasını istedi.

ERDOĞAN’A 401 MİLYAR LİRALIK SORU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Dervişoğlu, fonların temerrüde düşmesinden önce 1-16 Eylül tarihleri arasında içeriden bilgi alarak 401 milyar lirayı çektiğini iddia ettiği kişilerin açıklanmasını istedi.

Dervişoğlu, “Artık ‘Yanlış bilgilendirildim’ ya da ‘Haberim yoktu’ gibi bahaneler sizi kurtarmaz” ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasaları ve bankacılık sektörünü denetleyen kurumların sorumluluğuna dikkat çeken Dervişoğlu, söz konusu para hareketlerinin aydınlatılmasını ve mağdur vatandaşların anaparalarının eksiksiz ödenmesini talep etti.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Dervişoğlu’nun konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in komisyona katılmama kararına ilişkin değerlendirmesi oldu.

Özel’in kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Dervişoğlu, muhalefetin komisyon sürecine ilişkin tutumunu daha önce defalarca eleştirdiğini ve uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Dervişoğlu, “Ama merak ettiğim şu: Kayyum rejiminden, butlan rejiminden, yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluklar rejiminden bugüne kadar ne bekliyordunuz? Basra daha ne kadar harap olacaktı?” ifadelerini kullandı.

Komisyon tartışmalarının başladığı ilk günden itibaren muhalefeti uyardığını belirten Dervişoğlu, “Butlan siyasetiyle İmralı süreci birdir ve aynıdır. Birinde meşru muhalefetin kurumsal iradesi kırılıyor, diğerinde gayrimeşru silahlı yapı hukuki ve siyasi özne hâline getiriliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“TBMM BU İHANETİN MEŞRULAŞTIRICISI YAPILMAK İSTENİYOR”

İktidarın muhalefete karşı ceza hukukunu, terör örgütüne karşı ise imtiyaz hukukunu işlettiğini ileri süren Dervişoğlu, komisyona katılmanın siyasi operasyonları durdurmayacağını savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçteki rollerine de değinen Dervişoğlu, “Tam yetkisiz, tam sorumlu Bahçeli sözcüdür. Tam yetkili, tam sorumsuz Erdoğan karar alıcıdır” dedi.

TBMM’nin sürecin meşrulaştırılması için kullanılmak istendiğini öne süren Dervişoğlu, muhalefete çağrıda bulunarak, “Bu meşruiyet gaspına, ihanetin meşrulaştırılmasına destek vermeyin” ifadelerini kullandı.

Sürecin asıl amacının Türk milletini güçsüz, çaresiz ve seçeneksiz olduğuna inandırmak ve Erdoğan’ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalmasının önünü açmak olduğunu iddia eden Dervişoğlu, konuşmasını iktidara yönelik sert eleştirilerle tamamladı.