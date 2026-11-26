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Enerji düzenlemelerini içeren kanun teklifi üzerine görüşmelere başlanırken Yeni Yol, İYİ Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti grupları teklifin tümü üzerinde söz aldı. Görüşmelerin ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 26 Kasım Perşembe günü yeniden toplanmak üzere kapattı.

Meclis'in çalışma takvimine ilişkin önergeyle Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşüleceği tarihler de netleşti. Teklifin, 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü yapılacak Genel Kurul oturumlarında ele alınması planlanıyor.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul'un mevcut gündeminde yer alan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi yerine, enerji alanındaki düzenlemeleri de kapsayan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerinin görüşülmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine yönelik önerisine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda öneri kabul edildi.

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