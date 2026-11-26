İstanbul'un Beykoz ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, Riva Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Villadan uyuşturucu ve üretim ekipmanları çıktı

Villada yapılan aramalarda 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar ve 5 bin TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca 6 cep telefonu, 79 LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 1 nem alma makinesi ve 3 havalandırma fanı bulundu. Aramalarda bunların yanı sıra 6 zirai ilaç kutusu, ilaçlama pompası, çadır, vakum makinesi, çelik kasa ve para sayma makinesine de el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.