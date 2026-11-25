Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, kurumun 33. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı'nda basın sektörünün geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dijital yayıncılıktan ekonomik desteklere kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları paylaşan Çay, internet haber siteleri için yeni bir dönemin başlayacağını bildirdi.

İNTERNET HABER SİTELERİNDE HABER SAYISI ŞARTI DEĞİŞTİ

İnternet haber sitelerinin resmi ilan yayımlama şartlarına yönelik yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamında günlük yayımlanması gereken haber sayısı yüzde 50 azaltıldı.

Bilim ve teknoloji kategorisi zorunlu haber kategorileri arasına alınırken doğrudan tekil ziyaretçi kriteri de değişen dijital okuma alışkanlıkları doğrultusunda yeniden düzenlendi.

BASINDA ELEKTRONİK DENETİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Basın kuruluşlarının denetim süreçlerini dijital ortama taşıyacak Elektronik Denetim Tebliği, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamayla yayın kuruluşlarının evrak yükünün azaltılması, denetim kapasitesinin artırılması ve süreçlerin daha şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor. Gerekli görülen durumlarda fiziki denetimler de sürdürülecek.

1 OCAK 2027'DE HANGİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni yıl itibarıyla basın sektörünü ilgilendiren üç tebliğ uygulamaya alınacak:

Resmi İlanların İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanmasına Dair Tebliğ

İnternet Haber Sitelerinin Teknik Kurallarına Dair Tebliğ Edirne'den ayrılan Vali duygusal anlar yaşadı! İçeriği Görüntüle

Elektronik Denetim Tebliği

Basın İlan Kurumu, yayın kuruluşlarının yeni düzenlemelere uyum sağlaması için rehberlik ve destek çalışmaları da yürütecek.

BASINA SAĞLANAN DESTEK 6,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Basın kuruluşlarına 2026 yılında sağlanan resmi ilan ve reklam desteği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'ın üzerinde artış göstererek 6,7 milyar lirayı geçti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında ise basın işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 7,5 milyar liralık kefalet limiti oluşturuldu. Yıl içerisinde 176 milyon liralık kredi basın kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

BASIN ÇALIŞANLARINA FAİZSİZ BORÇ DESTEĞİ

Kurum tarafından basın çalışanlarına 12 milyon 676 bin lira faizsiz borç sağlanırken basın derneklerine 7 milyon 200 bin lira, azınlık gazetelerine ise 471 bin lira yardım yapıldı.

İŞKUR ile yürütülen istihdam programı kapsamında 1075 basın işletmesinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Dokuz aylık ücret ve sigorta primi desteği sunan programın ilk iki ayında 72 kişi istihdam edildi.

GENEL KURUL 27 KASIM'DA TAMAMLANACAK

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı'nın son oturumu 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Toplantıda komisyonların değerlendirmelerinin ardından Yönetim Kurulunun tekliflerinin karara bağlanması bekleniyor.