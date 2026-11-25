Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP'den açıklama geldi. Partinin komisyonda görev alacak iki ismi belli oldu.

Bahçeli'nin talimatıyla iki isim görevlendirildi

MHP TBMM Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül görevlendirildi.

MHP'den resmi açıklama

Partinin TBMM Grubu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonu'na Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül görevlendirilmişlerdir.”