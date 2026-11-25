Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Provokasyonlara Alan Bırakılmayacak

Atılan tüm adımların hukuk çerçevesinde ve devlet ciddiyetiyle gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir.”

Annelerin Gözyaşı Artık Dinsin

Türkiye'de acıların son bulmasını istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelerin, babaların ve çocukların artık gözyaşı dökmemesini, gençlerin hayatlarının baharında yaşamlarını yitirmemesini istediklerini ifade etti.

Terörsüz Bölge Vurgusu

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı önce Terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefiyle taçlandırmak istediklerini belirtti.