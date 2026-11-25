Turkcell tarafından özel yetenekli çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Zeka Gücü Projesi, 10'uncu yılını önemli bir başarıyla tamamladı.

Projenin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bursa Osmangazi Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) tören düzenlendi. Etkinlik kapsamında projenin 100'üncü teknoloji sınıfının açılışı yapıldı.

Törende ayrıca Zeka Gücü kapsamında eğitim verilen okullar Turkcell'in 5G altyapısıyla birbirine bağlandı. Farklı şehirlerdeki öğrenci ve öğretmenlerin canlı bağlantıyla katıldığı programda, 13 ilde tamamlanan 13 yeni teknoloji sınıfının da eş zamanlı açılışı gerçekleştirildi.

Öğrencilerden 1.000'den Fazla Ödül ve Şampiyonluk

Zeka Gücü Projesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon öğrenciye ulaşıldı. Projeden yararlanan öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 1.000'den fazla ödül ve şampiyonluk elde etti.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde oluşturulan teknoloji sınıflarında öğrencilere yapay zeka, robotik, kodlama, üç boyutlu tasarım ve nesnelerin interneti gibi alanlarda uygulamalı eğitimler veriliyor.

Öğrenciler, robotik kitler, üç boyutlu yazıcılar ve akıllı sistemler aracılığıyla kendi projelerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca 7-18 yaş grubundaki çocuklara Zeka Gücü çevrim içi eğitim platformu üzerinden ücretsiz teknoloji ve yaşam becerileri eğitimleri sunuluyor.

Projenin mezunları arasında teknoloji girişimleri geliştiren ve akademik çalışmalar yürüten gençler de bulunuyor. Zeka Gücü sınıflarında robotik ve kodlamayla tanışan iki genç, kurdukları BeeBal Teknoloji ile otonom arıcılık sistemleri üzerinde çalışırken bir başka mezun ise Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Ali Taha Koç: Teknolojinin Fırsat Eşitleyici Gücüne İnanıyoruz

Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, projenin temelinde fırsat eşitliği anlayışının bulunduğunu belirtti.

Bir çocuğun geleceğini yaşadığı şehrin veya sahip olduğu imkanların belirlememesi gerektiğini vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun geleceğini, yaşadığı şehir ya da sahip olduğu imkânlar belirlememeli. Biz teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne inanıyoruz. Zeka Gücü Projemizi de 10 yıl önce bu anlayışla başlattık. Bugün 100 teknoloji sınıfına ulaşmış olmanın ve 1 milyon öğrencimizin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Projenin asıl başarısının öğrencilerin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki gelişimleri olduğunu belirten Koç, gençlerin fikirlerini araştırmalara ve teknoloji girişimlerine dönüştürmesinin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

İkinci 10 Yılda Yapay Zeka Öncelikli Olacak

Zeka Gücü Projesi'nin yeni döneminde yapay zeka eğitimlerine ağırlık verileceğini açıklayan Koç, teknolojinin öğrenme ve üretme biçimlerini değiştirdiğine dikkat çekti.

Koç, projenin ikinci 10 yılına ilişkin hedeflerini şöyle anlattı:

"Yapay zeka, öğrenme ve üretme biçimlerimizi yeniden şekillendiriyor. Artık yalnızca bilgiye ulaşmak değil, o bilgiyi sorgulamak ve yeni bir değere dönüştürmek önemli. Bu nedenle Zeka Gücü'nün ikinci 10 yılında yapay zekayı eğitimlerimizin merkezine alıyoruz."

Turkcell'in 5G, veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yapay zeka alanlarında Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yaptığını belirten Koç, ülkenin teknoloji gücünün yalnızca altyapıyla değil, yetiştirilen insan kaynağıyla da şekillendiğini söyledi.

Koç, 10 yıl önce Arduino kodlama eğitimleriyle başlayan projenin bugün yapay zeka çalışmalarına uzandığını belirterek yeni teknoloji sınıflarıyla daha fazla gencin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.