Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, geleneksel Türk gölge oyununun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat, bu kez müzik ve eğlence dolu bir gösteriyle sahne alacak.

Canlı müziğin eşlik edeceği gösteride çocuklar, Karagöz ve Hacivat'ın renkli dünyasıyla buluşacak.

Gösteri 1 Aralık'ta Düzenlenecek

Çocuklara yönelik hazırlanan etkinlik, 1 Aralık 2026 Salı günü saat 11.00'de Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek gösteriye katılmak isteyenler, bilet bilgilerine Biletinial üzerinden ulaşabilecek.

Etkinlik bilgileri:

Tarih: 1 Aralık 2026 Salı

Saat: 11.00

Yer: Kocatepe Kültür Merkezi

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