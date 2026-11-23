1949 yılında kurulan bağımsız ve partiler üstü bir sivil toplum kuruluşu olan Alman Barış Konseyi'nin Başkanı Gerhard Emil Fuchs-Kittowski, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü barış çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Savaşların önlenmesi, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve toplumlar arasında diyalog ile dayanışmanın geliştirilmesi için çalışmalar yürüten Fuchs-Kittowski, farklı ülkelerdeki barış kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Barış mücadelesinde köklü aile mirası

Barış, insan hakları ve toplumsal adalet konularındaki çalışmalarıyla öne çıkan Fuchs-Kittowski, Almanya'nın bilimsel ve düşünsel tarihinde önemli bir yere sahip aileden geliyor.

Büyük büyükbabası Emil Fuchs (1874–1971), Alman ilahiyatçı, akademisyen ve Nazi karşıtı direniş hareketinin temsilcilerinden biri olarak barış, insan hakları ve savaş karşıtlığı alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Babası Klaus Fuchs-Kittowski ise bilim felsefesi, bilişim, bilim tarihi ve teknolojinin toplumsal etkileri üzerine çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen.

Uluslararası konferanslar ve barış etkinlikleriyle barış kültürüne katkı

Fuchs-Kittowski, Alman Barış Konseyi Başkanlığı kapsamında uluslararası konferanslardan yayın çalışmalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

2023 yılında Berlin'de gerçekleştirilen uluslararası barış konferansında barışın korunması ve uluslararası dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuchs-Kittowski, 2024 yılında düzenlenen “Warum nur Krieg - Wege zur Friedensfähigkeit” (Neden Hep Savaş - Barış İçinde Yaşama Yetisine Giden Yollar) başlıklı konferansa da katkı sundu.

Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının anılmasına yönelik Barış Çanı Topluluğu (Peace Bell Society) çalışmaları ile barış mesajlarının kamusal alanlarda yaygınlaştırılmasını amaçlayan Uluslararası Barış Direği girişimleri de destek verdiği faaliyetler arasında yer alıyor. Ayrıca Alman Barış Konseyi tarafından yayımlanan PAX Report kapsamında barış hareketinin geleceği ve uluslararası iş birliği üzerine yazıları bulunuyor.

Savaş mağdurları, çocuklar ve engelli bireyler için çalışmalar

Fuchs-Kittowski'nin çalışmaları yalnızca uluslararası barış girişimleriyle sınırlı kalmıyor. Savaşların insanlar üzerindeki psikolojik etkilerinin azaltılması ve savaş mağdurlarının desteklenmesi de faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Holokost mağdurları ile onların çocukları ve torunlarının yaşadığı travmalara odaklanan eğitim programlarına katılan Fuchs-Kittowski, kimlik odaklı psikotravma terapisi alanında da eğitim aldı.

Uluslararası Kadın Barış Grubu (IWPG) aracılığıyla çocuklara yönelik sanat ve resim yarışmalarına katkı sunan Fuchs-Kittowski, çocuklarda barış bilincinin geliştirilmesini destekleyen etkinliklerde de yer aldı. Engelli çocuklara yönelik spor ve dans programlarının desteklenmesi ve organizasyonu da çalışmalarının önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Küba'dan Venezuela'ya uluslararası dayanışma

Fuchs-Kittowski, farklı ülkelerdeki dezavantajlı toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik uluslararası dayanışma çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Küba'da güneş enerjisi sistemlerinin desteklenmesi, Nikaragua'da okul kitaplarına erişimin artırılması ve Venezuela'daki dezavantajlı yerleşimlerde dayanışma faaliyetlerinin yürütülmesi gibi girişimlerde yer aldı.

Almanya'daki Barış ve Uluslararası Dayanışma Topluluğu (GeFiS) ile bağlantılı faaliyetler kapsamında ihtiyaç sahibi toplulukların ve doğal afetlerden etkilenen insanların desteklenmesine yönelik çalışmalara da katılıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik dönüşüm

Çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı da Fuchs-Kittowski'nin çalışma alanları arasında yer alıyor.

Berlin'deki Narva akkor ampul fabrikasında uzun ömürlü ampul üretimine yönelik çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunan Fuchs-Kittowski, kentsel bahçecilik ve topluluk temelli yeşil alan çalışmalarını destekleyen Bürgerpark Krausnickdreieck girişiminde de görev aldı.

Ayrıca 1990–1994 yılları arasında Kızıl Ordu'nun Doğu Almanya'dan çekilmesi sürecinde askerî faaliyetler nedeniyle kirlenmiş arazilerin ekolojik olarak iyileştirilmesi ve yeniden sivil kullanıma kazandırılması çalışmalarına katkı sundu.

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü Almanya'ya ulaştı

Uluslararası barış, toplumsal dayanışma, insan hakları ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla Gerhard Emil Fuchs-Kittowski'ye verilen Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü, farklı ülkelerdeki barış gönüllülerini ve kuruluşlarını onurlandırmaya devam ediyor.

İtalya, Fransa, Belarus, Fildişi Sahili, Pakistan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna-Hersek, Sierra Leone, Japonya, İngiltere, İran ve Filistin'in ardından ödülün Almanya'ya ulaşması, ödülün uluslararası kapsamının genişlediğini ortaya koyuyor.

Sağlıklı ve barış dolu bir dünya için çalışmalar sürüyor

Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumların daha sağlıklı, mutlu ve barış içinde yaşamasını destekleyen projeler yürütüyor. Kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması Vakfın öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.

Bu hedefler doğrultusunda geliştirilen “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projeleriyle sağlıklı, sürdürülebilir ve barış temelli bir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Sağlıklı Yaşam Vakfı tarafından verilen Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü ise sağlık ve barış alanlarında topluma değerli katkılar sunan kişi, kurum ve kuruluşları uluslararası düzeyde onurlandırmayı sürdürüyor. Vakıf, önümüzdeki dönemde de dünyanın farklı bölgelerinde barış ve sağlıklı yaşam için çalışan isimleri ödüllendirmeye devam edecek.