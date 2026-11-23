Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, gece saatlerinde sarsıntı haberlerini gündeme taşıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD verilerine göre, sarsıntı 23 Kasım 2026 tarihinde saat 02.42’de kaydedildi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edilirken, Muğla’nın Bodrum ilçesine uzaklığı 66,74 kilometre olarak açıklandı.

Paylaşılan teknik verilere göre, 4.2 büyüklüğündeki deprem yerin 9,43 kilometre altında gerçekleşti. Depremle ilgili can veya mal kaybına ilişkin ise paylaşılan verilerde herhangi bir bilgiye yer verilmedi.