Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin, 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, '22 Kasım 2026 tarihinde Kahramankazan ilçesinde, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen; 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Konuya ilişkin süreç titizlikle takip edilmektedir' ifadeleri kullanıldı.