Taiz'de orduya bağlı birliklerden yapılan açıklamada, El-Misrah ilçesinin El-Muayyene bölgesinde Husilerin mevzilerine iki hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Taiz'in güneyindeki Cebel Habeşi ilçesinin Yefrus bölgesinde de Husilerin toplanma noktalarına hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda Husilerin kayıp verip vermediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen ordusunun yayın organı 'September Net'in haberinde, Halk Direniş güçleri tarafından desteklenen hükümet güçlerinin son saatlerde Taiz'in batısındaki Hava Savunma cephesinde Husilerin saldırısını püskürttüğü ve çatışmalarda çok sayıda Husi milisin öldüğü ifade edildi ancak sayı verilmedi.

Marib cephesi

Haberde, Marib'deki askeri gelişmelere ilişkin ise kentin güney cephesinde Husilere ait toplanma noktalarının ve askeri araçlarının hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıların Husi saflarında ağır kayıplara yol açtığı belirtilen açıklamada detaylı bilgi verilmedi.

Lahic, Taiz ve Hudeyde'de mayınlara karşı uyarı

Yemen Mayın Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Husilerin ülkenin batısındaki Lahic, Taiz ve Hudeyde illerinde birkaç gündür yoğun şekilde mayın yerleştirdiği kaydedildi.

İllere bağlı pek çok ilçeyi kapsayan geniş bir arazide döşenen mayınların bölge sakinlerinin, yolcuların, çiftçilerin ve çobanların hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

Lahic'in Ez-Zureyka bölgesinde Husilerin döşediği bir mayının, bir sivilin aracıyla bölgeden geçtiği sırada infilak ettiği ve söz konusu kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bu olayın, Lahic'de çatışmaların başlamasından bu yana yaşanan ilk mayın patlaması olduğu bilgisi verildi.

Husilere mayın döşemeyi durdurma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası insani yardım ve insan hakları örgütlerinden de bu konuda Husilere baskı yapmaları istendi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.​​​​​​​