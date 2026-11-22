Ankara’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında dikkat çeken değişiklikler yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre, bugün 9 derece olması beklenen sıcaklık pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek. Salı günü başlayacak yağışla birlikte sıcaklık yeniden düşüşe geçecek ve çarşamba günü 4 dereceye kadar gerileyecek.

Ankara’da Sıcaklık Önce Yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre Ankara'da hafta başında sıcaklık artışı yaşanacak. Bugün 9 derece olması beklenen hava sıcaklığının pazartesi günü 14 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hafta başında yaşanacak sıcaklık artışının ardından başkentte hava koşulları yeniden değişecek.

Salı Günü Yağış Bekleniyor

Ankara genelinde salı günü yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığının 9 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

Çarşamba Günü 10 Derecelik Düşüş Yaşanacak

Başkentte sıcaklık düşüşünün çarşamba günü daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Pazartesi günü 14 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklığın çarşamba günü 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Böylece Ankara'da hafta başından çarşamba gününe kadar yaklaşık 10 derecelik sıcaklık düşüşü yaşanacak. Meteoroloji tahminlerine göre başkentte önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarındaki değişim yakından takip edilecek.