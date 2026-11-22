Şırnak'ta yaşanan silah kazasında şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün için MHP'den taziye mesajı geldi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehit Gergün için Allah'tan rahmet dilenirken ailesine, yakınlarına ve millete başsağlığı temennisinde bulunuldu.

MHP'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak'ta meydana gelen silah kazasında şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Şırnak'ta yaşanan silah kazasında şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün için MHP'den taziye mesajı geldi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehit Gergün için Allah'tan rahmet dilenirken ailesine, yakınlarına ve millete başsağlığı temennisinde bulunuldu.

MHP'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak'ta meydana gelen silah kazasında şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."