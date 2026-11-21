İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de eğitimde eşitsizlik derinleşiyor yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye'de eğitimde eşitsizlik derinleşiyor' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde dayanak gösterilen yetişkin eğitim göstergesi, yaklaşık 50 yıl önce okula başlayan kuşakları da kapsamaktadır. Farklı dönemlerdeki eğitime erişim koşullarının birikimli etkisini yansıtan bu oran zaman içinde kademeli olarak değişmektedir. Nitekim geçmişte eğitime erişimde OECD ortalamasının gerisinde kalan Türkiye, erişimi genişletmeye yönelik reformlarla yetişkin nüfusun eğitim düzeyinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bugün gelinen noktada Türkiye'de 6-14 yaş okullaşma oranı yüzde 99 ile OECD ortalamasının üzerindedir. Ortaöğretimde net okullaşma oranı da 2002'deki yüzde 50,57 seviyesinden yüzde 82,80'e yükselmiştir. OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2026 Raporu'na göre ortaöğretimde okul terki oranı Türkiye'de yüzde 1'dir. Aynı göstergede OECD ortalaması yüzde 12'dir. Ülkemizde kamu harcamalarında eğitime ayrılan pay da yüzde 10'a yakın oran ile OECD ortalamasının üzerindedir. Eğitim sistemimizdeki somut kazanımları kasıtlı olarak görmezden gelerek algı operasyonu yapmayı amaçlayan bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur' denildi.