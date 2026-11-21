Olay, sabah saatlerinde Kadıköy İskelesi'nde meydana geldi. Denizde bir kişinin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin Cenk Kula olduğu belirlendi. Ailenin, İstanbul Numune Hastanesi morgunda cenazeyi teşhis ettiği öğrenildi. Yaklaşık 4 ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul'a geldiği belirtilen Kula'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenk Kula'nın cenazesinin pazar günü Bursa'nın Karacabey ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA