Malatya'da parkta yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Yeşilyurt ilçesinde motosikletle gelen 2 kişi, parkta oturan Batuhan K.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aşağıbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Batuhan K., bir parkta oturduğu sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan K., kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Öte yandan Batuhan K.'nin hedef alındığı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, parkın kenarındaki bankta oturan Batuhan K.'ye motosikletle yaklaşan 2 kişiden birinin tabancayla ateş ettiği ve ardından şüphelilerin hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kamera kayıtlarına sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelerek yaralıya müdahale ettiği ve çevrede inceleme yaptığı anlar da yansıdı.

Polis ekipleri, kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.