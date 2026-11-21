Dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Peru'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşılan deprem verilerine göre sarsıntı, 21 Kasım 2026 tarihinde saat 00.09'da UTC zamanına göre kaydedildi. Depremin yerel saatle 19.09'da meydana geldiği ifade edildi.

Depremin merkez üssü Central Peru olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 118 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssü neresi?

Depremin koordinatları 11.0829 güney enlemi ve 75.3756 batı boylamı olarak kaydedildi. Sarsıntının, Peru'nun Huancayo kentinin 111 kilometre kuzey-kuzeybatısında ve San Ramón bölgesinin 5 kilometre kuzeybatısında meydana geldiği ifade edildi.

Depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise paylaşılan verilerde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bölgedeki gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.