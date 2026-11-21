Kaza, saat 05.00 sıralarında Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Akçağlayan Mahallesi 1'inci Asmalı Sokak'ta meydana geldi.

Halil İbrahim D. yönetimindeki 35 BHS 159 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Halil İbrahim D. ile yolcular Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.