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Kent genelinde dün akşamdan beri aralıklarla sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Karabük-Bartın kara yolu, Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyü Demir Köprü mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ağaçlar Ova Çayı'na devrildi. Ekipler, Ağaç Tünel mevkisinde heyelan nedeniyle yola devrilme tehlikesi bulunan ağaçları kontrollü şekilde söktü. Yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla ağaçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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