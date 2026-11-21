Kocaeli genelinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak, Gölcük ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Özellikle Değirmendere bölgesinde etkisini artıran yağışın ardından rögarlar taştı, sahil bandı ile cadde ve ara sokaklar su altında kaldı.

Araçlar Su Birikintilerinde Mahsur Kaldı

Yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Park halindeki ve seyir halindeki çok sayıda araç, biriken sular nedeniyle yolda kaldı.

Bölgedeki su baskınları vatandaşların günlük yaşamını da aksattı. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkamazken, Değirmendere sahili ve çevresindeki sokaklarda yağışın etkisiyle ulaşımda güçlük yaşandı.