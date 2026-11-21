Kocaeli genelinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış, Gölcük ilçesinde günlük yaşamı aksattı. Özellikle Değirmendere bölgesinde yoğunlaşan yağışın ardından rögarlar taştı, sahil bandı ile cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler güç anlar yaşadı. Park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar, yollarda biriken sular nedeniyle mahsur kaldı.
Değirmendere’de Sokaklar Sular Altında Kaldı
Su seviyesinin yükselmesi bölge sakinlerini de etkiledi. Bazı vatandaşlar, sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı.
Sağanak sonrası Değirmendere sahili ve çevresindeki sokaklarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kaynak: DHA