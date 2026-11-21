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Sağanak sonrası Değirmendere sahili ve çevresindeki sokaklarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Su seviyesinin yükselmesi bölge sakinlerini de etkiledi. Bazı vatandaşlar, sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı.

Yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler güç anlar yaşadı. Park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar, yollarda biriken sular nedeniyle mahsur kaldı.

Kocaeli genelinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış, Gölcük ilçesinde günlük yaşamı aksattı. Özellikle Değirmendere bölgesinde yoğunlaşan yağışın ardından rögarlar taştı, sahil bandı ile cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

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