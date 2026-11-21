Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Siirt kara yolunun Kurtalan ilçesi girişinde meydana geldi.
Batman yönünden Siirt istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine girdi.
Kaza sırasında bahçede bulunan 1 kişi yaralanırken otomobilde ve çevrede maddi hasar meydana geldi.
Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA